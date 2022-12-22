ЦБ РФ продаст ВТБ банк "Открытие" за 340 млрд рублей до конца года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк решил продать 100% акций банка "Открытие" ВТБ до конца года. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

В Банке России рассказали, что независимый оценщик оценил стоимость акций на уровне 328–374 миллиардов рублей. ЦБ и ВТБ заключили договор о покупке акций банка "Открытие" за 340 миллиардов рублей.

"Акции ПАО Банк "ФК Открытие" оплачиваются денежными средствами в размере 233 126 864 828 рублей 15 копеек, а также облигациями федерального займа, стоимость которых рассчитана по рыночным ценам и составляет 106 873 135 171 рубль 85 копеек", – говорится в сообщении.

На фоне этих новостей акции ВТБ на Московской бирже подскакивали на 4,9%.

В банке ВТБ рассказали, что план по интеграции бизнесов утвердят после закрытия сделки, а стратегия развития будет предполагать усиление позиций на рынке РФ. В компании планируют сохранить ключевые продукты и сервисы "Открытия", поэтому для клиентов банка в ближайшее время ничего не изменится.

Глава "Открытия" Михаил Задорнов покинет свою должность с 1 января 2023 года. На его место намерены предложить бывшего зампреда Банка России, экс-главу "Юникредит банка" Михаила Алексеева. В ВТБ также указали на большие изменения в составе правления.

Ранее сообщалось, что банк "Траст" продал строительную компанию "Интеко" девелоперу Sminex. Стоимость сделки составила 38 миллиардов рублей.

В сделку вошли активы компании в Москве и Ростове-на-Дону, а также 7 московских проектов жилой застройки общей площадью 1,4 миллиона квадратных метров.



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