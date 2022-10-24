Карты проекта IKEA "Икано Банка" прекратят работу в РФ к концу 2022 года

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Карты "Икано Банка", созданные группой Ikano и Credit Europe Bank N. V., прекратят свою работу к концу декабря 2022 года. Информацией об этом поделились на официальном сайте кредитной организации.

"Икано Банк" находится на 223-м месте по числу активов среди российских кредитных организаций и имеет общих акционеров с IKEA, которая ушла с рынка РФ. Банк учредили для потребительского кредитования в магазинах нидерландской компании, а также в ТЦ "Мега" в России.

Как уточнили в организации, российским клиентам следует погасить все свои задолженности до 15 ноября.

"<…> или воспользуйтесь выгодным предложением нашего партнера АО "Кредит Европа Банк" по рефинансированию. Права требования по вашему договору будут переданы новому кредитору до 15.12.22, а карта перестанет работать 26.12.22", – говорится в сообщении.

В июне IKEA объявила о продаже четырех фабрик в РФ. Компания стала уведомлять торговые центры, в которых находятся ее магазины, о намерении расторгнуть договоры аренды.

В ночь на 5 июля в компании стартовала последняя онлайн-распродажа перед уходом с российского рынка. Она закончилась 15 августа. Спустя день стало известно, что компанию "Икеа дом" закрыли.

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