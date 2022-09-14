Аналогами товаров IKEA начали торговать на "Яндекс.Маркете"

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Аналоги продуктов IKEA начали продавать на маркетплейсе "Яндекс.Маркет". Компания договорилась о поставках товаров для кухни с отечественных фабрик, которые до этого делали вещи для шведской сети, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Бокалы, похожие на те, которые продавала IKEA, можно найти в разделе "Товары IKEA и аналоги". Также там можно приобрести стаканы POKAL и тарелки ÖPPEN. Уточняется, что посуда из прозрачного стекла изготавливается на Борском стекольном заводе.

До конца сентября на "Яндекс.Маркете" планируют также начать продавать текстиль и сковородки, которые раньше продавала зарубежная сеть.

Ранее появилась возможность заказать доставку товаров шведской компании IKEA, покинувшей российский рынок, из Турции на платформе "СДЭК-шопинг". Отмечалось, что срок доставки составляет 30 дней, оплатить заказ можно российской банковской картой.

15 июня IKEA объявила о продаже всех четырех фабрик в России. С конца июня компания стала уведомлять торговые центры, в которых находятся ее магазины, о намерении досрочно расторгнуть договоры аренды.

