Для сотрудников IKEA в Ленинградской области наняли коуча для развлечений

Сотрудников закрытой IKEA развлекают тимбилдингом. В Сеть выложили видео с работниками фабрики в Ленинградской области, которые участвуют в разнообразных тренингах и активностях. Например, они играют в испорченный телефон.

После сокращений на предприятии осталось 500 человек. Они ходят на работу по графику неделя через неделю, поддерживая работу станков. Средняя зарплата у сотрудников – 45 тысяч рублей. Чтобы люди не скучали, им наняли коуча, который и проводят всякие конкурсы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.