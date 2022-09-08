Москвичам пообещали облачную погоду 8 сентября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В четверг, 8 сентября, в Москве ожидается облачная с прояснениями погода. Будет небольшой дождь, местами умеренный. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

При этом температура воздуха в столице составит 10–12 градусов, а в Подмосковье – 8–13 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду.

Атмосферное давление прогнозируется на уровне 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что с пятницы, 9 сентября, в столице дневная температура повысится до 16 градусов, осадков практически не прогнозируется.

По словам специалиста, такой характер погоды сохранится в субботу, воскресенье и понедельник.