Москвичей предупредили о холодной и дождливой погоде до конца недели

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В Москве в течение этой недели ожидается холодная дождливая погода с температурой воздуха ниже климатической нормы. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на ведущего специалиста портала "Метеоновости" Татьяну Позднякову.

"Всю рабочую неделю в Московском регионе погода будет облачная с прояснениями, время от времени пройдет небольшой кратковременный дождь. <...> В целом температурный фон ниже нормы на 3–4 градуса", – рассказала метеоролог.

Так, в ночное время температура воздуха будет составлять 3–8 градусов, к выходным похолодает до 2–7 градусов. Между тем днем в столице ожидается 12–14 градусов, а в Подмосковье – 10–15 градусов. В выходные же в это время может быть слегка теплее.

Ранее в МЧС предупредили жителей Московской области о возможных заморозках в период с 6 по 8 сентября. Ночью и утром в эти дни температура воздуха может опускаться до -2 градусов.

Между тем руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что с большой вероятностью бабье лето придет в Москву с 20 по 25 сентября. Пока что город находится под влиянием фронтальных систем.

