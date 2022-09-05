Синоптики рассказали о погоде в регионах Центральной России в ближайшие дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В регионах Центральной России в ближайшие дни ожидаются небольшие кратковременные дожди. Речь идет о Воронежской, Рязанской, Тульской областях, сообщает ТАСС со ссылкой на региональные гидрометцентры.

Так, по данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) Тверской области, ночью и утром с 6 по 8 сентября в регионе возможны заморозки до минус 2 градусов, в дневные часы температура воздуха составит от плюс 11 до плюс 16 градусов.

"В пятницу – субботу будет небольшой перерыв: прекратятся дожди, возможно, выглянет солнце, в воскресенье ожидается очередная порция влажного, но уже теплого воздуха", – рассказала начальник отдела метеопрогнозов областного ЦГМС Нонна Меньшакова.

Отмечается, что в Смоленской области заморозки до минус 2 градусов ожидаются 7 сентября.

"Температура ночью – плюс 1–6 градусов, утром местами заморозки до минус 1 градуса, днем – плюс 11–16 градусов", – сообщили агентству в ЦГМС по Смоленской области.

В период с 6 по 8 сентября небольшие дожди также ожидаются во Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Рязанской, Тульской, Ярославской областях.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, когда в Москву придет бабье лето. По его прогнозам, с большой вероятностью это произойдет с 20 по 25 сентября.

При этом метеоролог предупредил, что до 15 сентября в столице ожидаются дожди, так как город будут накрывать фронтальные системы.

До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в столице сентябрь ожидается прохладным и без классического бабьего лета.

По его словам, осень опередила климатический календарь на 20 суток. Тишковец также отметил, что осадков выпадет на 10–20% меньше, чем положено.

