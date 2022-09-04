Москвичей предупредили о похолодании и дождях на предстоящей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Похолодание и дожди придут в Московский регион на предстоящей неделе. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
"Жара в августе сразу же сменилась осенью, температура резко понизилась. Начало новой недели будет прохладным, местами с небольшим дождем, с ощутимыми перепадами температуры от ночи ко дню", – отмечается в сообщении.
При этом, по словам метеорологов, атмосферное давление в городе сохранится повышенным, что может плохо отразится на здоровье, психологическом состоянии, а также спровоцировать обострение хронических болезней.
"Особенно это касается людей с повышенной метеочувствительностью, прежде всего тех, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы", – говорится в сообщении.
Синоптики предупредили, что смена погоды может вызывать у этой категории людей боли в суставах, упадок сил, головные боли, нередкие скачки давления, которые могут перейти к серьезным сосудистым нарушениям.
Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, когда в Москву придет бабье лето. По его прогнозам, с большой вероятностью это произойдет с 20 по 25 сентября.
При этом метеоролог предупредил, что до 15 сентября в столице ожидаются дожди, так как город будут накрывать фронтальные системы.
Антициклон продолжает держать столичный регион в полосе аномального холода
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