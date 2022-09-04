Москвичей предупредили о похолодании и дождях на предстоящей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Похолодание и дожди придут в Московский регион на предстоящей неделе. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Жара в августе сразу же сменилась осенью, температура резко понизилась. Начало новой недели будет прохладным, местами с небольшим дождем, с ощутимыми перепадами температуры от ночи ко дню", – отмечается в сообщении.

При этом, по словам метеорологов, атмосферное давление в городе сохранится повышенным, что может плохо отразится на здоровье, психологическом состоянии, а также спровоцировать обострение хронических болезней.

"Особенно это касается людей с повышенной метеочувствительностью, прежде всего тех, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы", – говорится в сообщении.

Синоптики предупредили, что смена погоды может вызывать у этой категории людей боли в суставах, упадок сил, головные боли, нередкие скачки давления, которые могут перейти к серьезным сосудистым нарушениям.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, когда в Москву придет бабье лето. По его прогнозам, с большой вероятностью это произойдет с 20 по 25 сентября.

При этом метеоролог предупредил, что до 15 сентября в столице ожидаются дожди, так как город будут накрывать фронтальные системы.

