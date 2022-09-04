Синоптик анонсировал начало бархатного сезона в Крыму и Краснодарском крае

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Бархатный сезон в Крыму и Краснодарском крае начнется с понедельника, 5 сентября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
По словам синоптика, в начале следующей недели температура воздуха в Крыму и Симферополе начнет понижаться до 23–24 градусов тепла.
" В Ялте тоже 22–24 градуса будет. Это действительно элементы бархатного сезона", – приводит слова метеоролога ТАСС.
В Краснодарском крае в первой половине следующей недели ожидается около 25–26 градусов тепла, ночная температура понизится до 17–18 градусов, уточнил Вильфанд.
Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, когда в Москву придет бабье лето. По его прогнозам, с большой вероятностью это произойдет с 20 по 25 сентября. При этом метеоролог предупредил, что до 15 сентября в столице ожидаются дожди, так как город будут накрывать фронтальные системы.
До этого Шувалов предположил, что рекорды плюсовой температуры летом 2022 года в течение ближайших 10 лет, скорее всего, будут побиты. Он напомнил, что в текущем году рекордсменом по жаркой погоде стал август.
В столичном регионе спрогнозировали заморозки
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