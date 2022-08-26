Турагент рассказала про лучшие зарубежные направления на начало осени

Туроператоры рассказали про самые бюджетные варианты заграничного отдыха в бархатный сезон. В топ недорогих направлений вошли Абхазия, Турция и Египет. Также эксперты предлагают обратить внимание на ОАЭ и Мальдивы. Разбираемся, во сколько обойдется поездка на зарубежные курорты осенью, а также какие из них являются наиболее комфортными в это время года.
От Абхазии до Мальдив
Эксперты сходятся во мнении, что самым бюджетным вариантом на осень является Абхазия. Стоимость недельного отдыха на двоих в этой стране в сентябре начинается от 26 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе туроператора Anex Tour. На втором месте находится Турция.
Здесь цены по тем же параметрам стартуют от 64 тысяч рублей. Путевку в Египет можно приобрести от 80 тысяч рублей. Тур в ОАЭ обойдется от 100 тысяч рублей, а за отдых на Мальдивах придется отдать от 152 тысяч рублей.
В свою очередь, "Интурист" в топ-5 наиболее доступных на осень заграничных вариантов, помимо Абхазии и Египта, также включил Армению. Недельный отдых на человека в этой стране стоит около 56,5 тысячи рублей. Еще два направления – Иран и Бахрейн – обойдутся туристам от 93,2 и 100,5 тысячи рублей соответственно.
Отмечается, что с 15 октября начинает плавно снижаться стоимость путевок в Абхазию и Турцию. При этом туры в Египет, ОАЭ и на Мальдивы из-за сезонного фактора, наоборот, дорожают.
По данным туроператоров, наиболее популярным заграничным направлением на осень среди россиян является Турция. В частности, у Fun&Sun от общего числа бронирований зарубежных туров она занимает 60%.
"Лучше чуть переплатить"
Директор турагентства Ирина Филиппова в беседе с Москвой 24 рассказала, что из всех перечисленных вариантов наиболее удачными на начало осени являются Турция и Египет.
Если цена на путешествие начинается от 50 тысяч рублей, то лучше все равно выбрать тур чуть дороже, считает эксперт.
"Вроде незначительная разница в цене, но она может обернуться значительной разницей в качестве отдыха. Поэтому лучше чуть переплатить, но отдохнуть в качественном отеле с чистыми номерами, хорошим постельным бельем и нормальным пляжем, чем вернуться домой с негативными эмоциями", – объяснила Филиппова.
Если хочется сэкономить на проживании, то можно выбрать отель не на первой линии к пляжу, советует она.
По словам специалиста, еще одно бюджетное направление этой осени – Тунис.
"С 17 августа национальная компания начала выполнять первые рейсы из России. И сейчас билет стоит очень недорого – в районе 20 тысяч рублей в одну сторону. Правда, операторы пакетные туры еще не сформировали, предложений не очень много", – заключила Филиппова.
Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) спрогнозировали, что к сентябрю стоимость отдыха на южных курортах России снизится в пределах 15%. Речь идет про небольшие отели бюджетного и среднего сегмента. При этом установленные тарифы останутся прежними у гостиницы высокого класса.