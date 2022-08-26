Турагент рассказала про лучшие зарубежные направления на начало осени

Туроператоры рассказали про самые бюджетные варианты заграничного отдыха в бархатный сезон. В топ недорогих направлений вошли Абхазия, Турция и Египет. Также эксперты предлагают обратить внимание на ОАЭ и Мальдивы. Разбираемся, во сколько обойдется поездка на зарубежные курорты осенью, а также какие из них являются наиболее комфортными в это время года.



От Абхазии до Мальдив

Эксперты сходятся во мнении, что самым бюджетным вариантом на осень является Абхазия. Стоимость недельного отдыха на двоих в этой стране в сентябре начинается от 26 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе туроператора Anex Tour. На втором месте находится Турция.

Здесь цены по тем же параметрам стартуют от 64 тысяч рублей. Путевку в Египет можно приобрести от 80 тысяч рублей. Тур в ОАЭ обойдется от 100 тысяч рублей, а за отдых на Мальдивах придется отдать от 152 тысяч рублей.

В свою очередь, "Интурист" в топ-5 наиболее доступных на осень заграничных вариантов, помимо Абхазии и Египта, также включил Армению. Недельный отдых на человека в этой стране стоит около 56,5 тысячи рублей. Еще два направления – Иран и Бахрейн – обойдутся туристам от 93,2 и 100,5 тысячи рублей соответственно.

Отмечается, что с 15 октября начинает плавно снижаться стоимость путевок в Абхазию и Турцию. При этом туры в Египет, ОАЭ и на Мальдивы из-за сезонного фактора, наоборот, дорожают.

По данным туроператоров, наиболее популярным заграничным направлением на осень среди россиян является Турция. В частности, у Fun&Sun от общего числа бронирований зарубежных туров она занимает 60%.



"Лучше чуть переплатить"

Директор турагентства Ирина Филиппова в беседе с Москвой 24 рассказала, что из всех перечисленных вариантов наиболее удачными на начало осени являются Турция и Египет.





Ирина Филиппова директор турагентства Море в этих странах еще теплое, лететь недолго, детей у бассейнов уже не будет, так как началась школа. А вот отдых в ОАЭ лучше отложить до конца октября или ноября. Как раз там спадет жара.

Если цена на путешествие начинается от 50 тысяч рублей, то лучше все равно выбрать тур чуть дороже, считает эксперт.

"Вроде незначительная разница в цене, но она может обернуться значительной разницей в качестве отдыха. Поэтому лучше чуть переплатить, но отдохнуть в качественном отеле с чистыми номерами, хорошим постельным бельем и нормальным пляжем, чем вернуться домой с негативными эмоциями", – объяснила Филиппова.

Если хочется сэкономить на проживании, то можно выбрать отель не на первой линии к пляжу, советует она.





Ирина Филиппова директор турагентства В Турцию и Египет я рекомендую выбирать ценовую линейку в 80–100 тысяч. Так вы гарантированно получите нормальный отдых с трехразовым питанием и хорошим отелем.

По словам специалиста, еще одно бюджетное направление этой осени – Тунис.

"С 17 августа национальная компания начала выполнять первые рейсы из России. И сейчас билет стоит очень недорого – в районе 20 тысяч рублей в одну сторону. Правда, операторы пакетные туры еще не сформировали, предложений не очень много", – заключила Филиппова.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) спрогнозировали, что к сентябрю стоимость отдыха на южных курортах России снизится в пределах 15%. Речь идет про небольшие отели бюджетного и среднего сегмента. При этом установленные тарифы останутся прежними у гостиницы высокого класса.