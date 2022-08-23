В АТОР прогнозируют снижение стоимости туров на курорты юга РФ к сентябрю

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Туроператоры ожидают снижения стоимости поездок на курорты юга России к сентябрю в пределах 15%. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"По оценке экспертов, максимального – до 15% – снижения цены стоит ждать от небольших отелей бюджетного и среднего сегмента. Гостиницы высокого уровня не будут менять установленные тарифы", – говорится в материале.
По словам вице-президента АТОР и гендиректора компании "Дельфин" Сергея Ромашкина, стоимость туров на российский юг к началу осени упадет только на 8–10% вместо привычных 25–30%. Ромашкин отметил, что такой прогноз связан с высокой загрузкой гостиниц, особенно на курортах Краснодарского края.
Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян сообщил, что отдых на горнолыжных курортах России в предстоящий зимний сезон подорожал в среднем на 10–20% в зависимости от направления. Он подчеркнул, что стоимость туров в Красную Поляну и вовсе выросла на 30%.
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