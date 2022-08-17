Две трети купленных в России путевок на конец августа приходятся на Турцию – АТОР

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Две трети приобретенных во всей РФ путевок на конец августа приходится на Турцию. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

В АТОР уточнили, что доля поездок по внутренним направлениям на конец последнего месяца лета составит 12%. Также некоторые россияне собираются в Египет, Арабские Эмираты и Абхазию.

При этом специалисты туротрасли зафиксировали снижение цен на пляжный отдых в связи с отъездом с курортов путешественников с детьми.

Так, наибольшее снижение в период 25–31 августа показывают минимальные цены на туры в Турцию. Если сравнивать с серединой августа, минимальный порог цен на туры на 10 дней в эту страну упал на 50%. Дешевеют также Крым, Сочи, Калининград и Абхазия.

Ранее сообщалось, что в популярных отелях Турции возник дефицит мест на бархатный сезон. На стоп-сейле находились пятизвездочные гостиницы Белека, Кемера и Антальи.

Отмечалось, что, учитывая почти недоступные европейские страны, россияне стали ездить за границу, чтобы совмещать пляжный отдых с шопингом.