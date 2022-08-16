В РСТ рассказали, в какие страны россиянам легче получить "шенген"

Финляндия сократит количество выдаваемых туристических виз россиянам. Об этом 16 августа рассказали в МИД республики. Ранее еще несколько государств ЕС начали отказывать гражданам РФ в выдаче туристических виз. Разбираемся c экспертами, в консульствах каких стран сегодня все еще можно получить "шенген".
Туристический отток
С сентября Финляндия в 10 раз сократит число туристических виз, которые сейчас выдают россиянам. Об этом рассказал глава финского МИД Пекка Хаависто.
Ранее на фоне напряженной международной обстановки оформление шенгенских виз ограничили посольства и визовые центры прибалтийских стран – Латвии, Литвы, Эстонии, а также Чехии, Бельгии, Нидерландов и Мальты. Более того, Латвия вместе с Эстонией, Чехией и Финляндией хотят инициировать введение общеевропейского запрета на оформление для граждан РФ туристических виз.
Однако единства в этом вопросе среди европейских стран не наблюдается. Против запрета
на выдачу шенгенских виз всем россиянам выступил канцлер Германии Олаф Шольц. В Еврокомиссии ранее также прокомментировали ситуацию. Отмечается, что полное прекращение оформления виз гражданам РФ недопустимо, потому что это противоречит нормам Евросоюза.
Ворота в Европу
Исполняющий обязанности президента РСТ Илья Уманский в беседе с Москвой 24 рассказал, через какие страны россияне сегодня могут оформить шенгенскую визу.
"Сейчас можно получить шенгенскую визу через Испанию, Италию, Францию и Грецию. Однако в консульствах всех четырех стран есть проблемы с записью на подачу документов", – уточнил эксперт.
Специалист добавил, что гражданам РФ по-прежнему выдают шенгенские визы консульства Швейцарии, Финляндии и Австрии. То же самое касается и Германии. Однако сроки оформления документов изменились, отметил специалист.
"В обычное время это делали быстрее, в среднем за 10 рабочих дней. Если документы подавали в городе, где отсутствует консульство, прибавляли 2–3 дня на доставку документов. Сейчас срок оформления визы непредсказуем", – подчеркнул Уманский.
Он добавил, что визовый сбор всех шенгенских стран для граждан России стандартный и составляет 35 евро для путешествующих с туристической целью. При этом сервисный сбор визовых центров варьируется от 10 до 40 евро. Эксперт также напомнил, что, согласно правилам, нужно получать визу той страны, в которую осуществляется первый въезд.
"При посещении нескольких стран Шенгенского соглашения надо запрашивать визу той страны, где вы планируете провести большее количество времени", – объясняет Уманский.
Нарушение правил может негативно сказаться на визовой истории, предупредил исполняющий обязанности президента РСТ.