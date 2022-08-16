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Туризм

16 августа, 18:11

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В РСТ рассказали, в какие страны россиянам легче получить "шенген"

Несвободная зона: в какие страны россиянам легче получить "шенген"
туризм

Финляндия сократит количество выдаваемых туристических виз россиянам. Об этом 16 августа рассказали в МИД республики. Ранее еще несколько государств ЕС начали отказывать гражданам РФ в выдаче туристических виз. Разбираемся c экспертами, в консульствах каких стран сегодня все еще можно получить "шенген".

Туристический отток

Фото: depositphotos/VitalikRadko

С сентября Финляндия в 10 раз сократит число туристических виз, которые сейчас выдают россиянам. Об этом рассказал глава финского МИД Пекка Хаависто.

Министерство иностранных дел Финляндии подготовило механизм по ограничению выдачи виз россиянам, согласно которому сократят количество обычных туристических виз, а приоритет будет отдаваться путешествующим по семейным обстоятельствам, учебе или работе.
Пекка Хаависто
глава МИД Финляндии

Ранее на фоне напряженной международной обстановки оформление шенгенских виз ограничили посольства и визовые центры прибалтийских стран – Латвии, Литвы, Эстонии, а также Чехии, Бельгии, Нидерландов и Мальты. Более того, Латвия вместе с Эстонией, Чехией и Финляндией хотят инициировать введение общеевропейского запрета на оформление для граждан РФ туристических виз.

Однако единства в этом вопросе среди европейских стран не наблюдается. Против запрета
на выдачу шенгенских виз всем россиянам выступил канцлер Германии Олаф Шольц. В Еврокомиссии ранее также прокомментировали ситуацию. Отмечается, что полное прекращение оформления виз гражданам РФ недопустимо, потому что это противоречит нормам Евросоюза.

Шенгенская виза разрешает иностранцам находиться в странах Шенгенского соглашения. В Шенгенскую зону входят 26 государств: Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Польша, Словения, Словакия, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония.

Ворота в Европу

Фото: depositphotos/Mind-Map

Исполняющий обязанности президента РСТ Илья Уманский в беседе с Москвой 24 рассказал, через какие страны россияне сегодня могут оформить шенгенскую визу.

"Сейчас можно получить шенгенскую визу через Испанию, Италию, Францию и Грецию. Однако в консульствах всех четырех стран есть проблемы с записью на подачу документов", – уточнил эксперт.

Быстрее всего получается это в визовом центре и консульстве Греции. Греки ставят россиянам визы на срок поездки. Неплохо также ставят Италия, Испания и Франция, но во французский центр записаться практически невозможно из-за ограниченного количества мест, определяемого консульством.
Илья Уманский
исполняющий обязанности президента РСТ

Специалист добавил, что гражданам РФ по-прежнему выдают шенгенские визы консульства Швейцарии, Финляндии и Австрии. То же самое касается и Германии. Однако сроки оформления документов изменились, отметил специалист.

"В обычное время это делали быстрее, в среднем за 10 рабочих дней. Если документы подавали в городе, где отсутствует консульство, прибавляли 2–3 дня на доставку документов. Сейчас срок оформления визы непредсказуем", – подчеркнул Уманский.

Он добавил, что визовый сбор всех шенгенских стран для граждан России стандартный и составляет 35 евро для путешествующих с туристической целью. При этом сервисный сбор визовых центров варьируется от 10 до 40 евро. Эксперт также напомнил, что, согласно правилам, нужно получать визу той страны, в которую осуществляется первый въезд.

"При посещении нескольких стран Шенгенского соглашения надо запрашивать визу той страны, где вы планируете провести большее количество времени", – объясняет Уманский.

Нарушение правил может негативно сказаться на визовой истории, предупредил исполняющий обязанности президента РСТ.

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Носатов Иван

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