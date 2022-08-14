Президент Латвии поддержал идею запрета на выдачу туристических виз россиянам

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Латвия совместно с Эстонией, Финляндией и Чехией намерена инициировать введение общеевропейского запрета на выдачу туристических виз россиянам, заявил президент Латвии Эгил Левитс. Об этом сообщает Baltic News Service.
По его словам, данная мера должна стать дополнительным санкционным ограничением в отношении России. Кроме того Левитс полагает, что Латвия должна пересмотреть уже выданные россиянам визы и виды на жительство, лишив их тех лиц, которые поддерживают действия российских властей на Украине.
"Торговля видом на жительство предыдущими правительствами, их неоправданная щедрость в выдаче российским гражданам, за которой скрывались лишь корыстные интересы некоторых бизнесменов от политики, создали риски безопасности и способствовали двуязычию. Пришло время пересмотреть последствия этой неудачной и опасной политики", – подчеркнул президент.
Он также заявил, что вид на жительство не должен предоставляться постоянным жителям Латвии, которые планируют принять российское гражданство. По его мнению, такие лица должны покинуть пределы Латвии.
Ранее стало известно, что председательствующая в Совете ЕС Чехия намерена инициировать обсуждение запрета на выдачу шенгенских виз для граждан России с представителями других европейских стран в рамках неформальной встречи, которая пройдет в конце августа в Праге.
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что полный запрет на выдачу виз россиянам всеми странами Евросоюза может стать "весьма эффективной санкцией" в отношении Москвы.
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