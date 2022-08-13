В Финляндии придумали схему сокращения выдачи турвиз россиянам

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В Финляндии придумали, как ограничить выдачу россиянам туристических виз. Как сообщает MTV Uutiset, для этой процедуры будет доступен только один день на неделе.
"На практике это может означать, что вы можете подавать документы на туристическую визу по понедельникам, а со вторника по пятницу вы можете подавать документы на визу по семейным обстоятельствам, учебе, работе или другим веским основаниям", – объяснил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.
Он добавил, что такой подход позволит значительно замедлить процедуру выдачи туристических виз гражданам РФ.
Ранее власти Дании заявили, что хотели бы сократить количество туристических виз, выдаваемых россиянам. Свое мнение высказал министр Дании по делам интеграции Коре Дюбвада. Он заявил о необходимости прийти к общеевропейскому решению по данному вопросу.
В свою очередь, глава МИД Еппе Куфуд заявил, что Дания готова обсуждать любые санкции и предложения против России. Он также не исключил ограничений в выдаче виз россиянам.
Россияне готовятся к шенгенским ограничениям
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