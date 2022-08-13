Власти Дании не исключили ограничений в выдаче виз россиянам

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Власти Дании заявили, что хотели бы сократить количество туристических виз, выдаваемых гражданам РФ. Об этом пишет Politiken.
Свое мнение высказал министр Дании по делам интеграции Коре Дюбвада. Он заявил о необходимости прийти к общеевропейскому решению по данному вопросу.
"То, что предложила Эстония, разумно. Создать общеевропейский ответ. Понятно, что если в Европе есть только одна страна, куда могут въехать россияне, то в принципе можно въехать и во всю Шенгенскую зону. Именно поэтому в рамках ЕС это нужно делать", – сказал он.
В свою очередь, глава МИД Еппе Куфуд заявил, что Дания готова обсуждать любые санкции и предложения против России. Он также не исключил ограничений в выдаче виз россиянам.
Ранее стало известно, что председательствующая в Совете ЕС Чехия намерена инициировать обсуждение запрета на выдачу шенгенских виз для граждан России с представителями других европейских стран в рамках неформальной встречи, которая пройдет в конце августа в Праге.
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что полный запрет на выдачу виз россиянам всеми странами Евросоюза может стать "весьма эффективной санкцией" в отношении Москвы.
Россияне готовятся к шенгенским ограничениям
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