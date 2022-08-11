РФ рассчитывает на здравый смысл ЕС в вопросе шенгенских виз – Чижов

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Россия рассчитывает на здравый смысл Евросоюза, который не позволит развиться идее о невыдаче шенгенских виз россиянам, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала "Россия 24".

"Я все-таки рассчитываю на сохраняющийся элемент здравого смысла в странах Евросоюза, который не позволит этой идее широко развиться, потому что иначе мы будем наблюдать самоизоляцию Евросоюза от остального мира, именно так это надо будет трактовать", – сказал Чижов.

По его словам, говорить о том, что вопрос о запрете выдачи шенгенских виз гражданам РФ находится в центре дискуссий в Евросоюзе, пока преждевременно.

До этого представитель пресс-службы Еврокомиссии сообщил, что дискуссии по вопросу туристических виз для россиян идут на уровне Евросоюза. Он подчеркнул, что обсуждения ведутся со странами ЕС для наличия свежей информации о последних событиях и обеспечения скоординированных действий.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев назвал проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России. Он пообещал, что такие заявления европейских политиков не останутся без последствий.

В свою очередь, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза.

Российский философ и политолог Александр Дугин также прокомментировал возможное введение Евросоюзом запрета на выдачу туристических виз россиянам. По его словам, современные российские граждане знают Европу только по ресторанам и пляжам. По мнению Дугина, настоящая Европа – в книгах, произведениях искусства, поэзии, музыке, что никто не может отнять у россиян.

"Поэтому настоящим любителям Европы абсолютно нечего опасаться. Самое время прекратить заниматься позорными занятиями – туризмом, поиском вин или тест-драйвом западных машин по странам и местам, которые ничего не говорят нам, нашему духу. Мне кажется, что европеизм сейчас в России имеет новый шанс, мы будем открывать для себя настоящую Европу, Европу смыслов, Европу духа и мы сможем понять, что современная Европа – это анти-Европа, она утратила с ней связь", – завялил он радиостанции "Комсомольская правда".

Ранее Владимир Зеленский заявил, что западным странам необходимо закрыть въезд для всех российских граждан на год в качестве ответной меры против проведения специальной военной операции. По мнению украинского лидера, данная ограничительная мера станет наиболее действенной и даст возможность восстановить статус-кво.

Позже стало известно, что в Евросоюзе решили обсудить содержание седьмого пакета санкций против России, включая вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз.

11 августа МИД Эстонии заявил о решении закрыть границы для граждан России с шенгенскими визами, которые были выданы республикой, с некоторыми исключениями.

