Эстония закроет границы для граждан России с "шенгеном"

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МИД Эстонии заявил о решении закрыть границы для граждан России с шенгенскими визами, которые были выданы республикой, заявил глава ведомства Урмас Рейнсалу.

"Через неделю будет применяться санкция к шенгенским визам, выданным Эстонией. На обладателей виз (из РФ. – Прим. ред.) будут наложены ограничения, им будет запрещен въезд в Эстонию", – цитирует его портал ERR.

При этом министр уточнил, что ограничения не коснутся сотрудников диппредставительств в Эстонии и членов их семей, а также водителей трансграничных фур и автобусов, имеющих право свободного передвижения по законам Евросоюза лиц.

Под санкции не подпадут люди, въезд которых в Эстонию необходим по гуманитарным соображениям, и близкие родственники граждан страны или обладатели постоянного вида на жительство в республике.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза должны прекратить выдавать россиянам въездные визы. Посещение Европы она назвала привилегией, подчеркнув, что это не право человека. Премьер добавила, что, хотя авиасообщение с Россией закрыто, страны Шенгенской зоны выдают визы россиянам, из-за чего бремя несут соседи РФ.

