В Госдуме назвали возможный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам потерей для ЕС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Возможный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам станет потерей не только для России, но и для стран – членов Евросоюза. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в эфире радиостанции "Говорит Москва".
По его мнению, такое решение лишь сузит возможности ЕС влиять на ряд процессов в России.
"Они привыкли дифференцировать наших соотечественников в зависимости от лояльности и нелояльности, в зависимости от готовности или неготовности продвигать то, что они считают западными ценностями. Возможность выдавать или не выдавать визы могла бы быть для Европы неким инструментом манипуляции в отношении наших соотечественников", – предположил Новиков.
Вместе с тем депутат подчеркнул, что не видит в этом решении большой трагедии для россиян. Однако, отметил он, это создаст некие сложности для отдельных семей. Новиков пояснил, что у некоторых россиян могут быть родственники за рубежом.
Депутат выразил мнение, что если это произойдет, то необходимо будет дать соответствующие политические оценки. При этом он назвал неверным шагом зеркальный ответ, предполагающий лишение возможности получать визы гражданами других стран.
Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза должны прекратить выдавать россиянам въездные визы. Посещение Европы она назвала привилегией, подчеркнув, что это не право человека. Премьер добавила, что хотя авиасообщение с Россией закрыто, страны Шенгенской зоны выдают визы россиянам, из-за чего бремя несут соседи РФ.
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