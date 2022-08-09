Затулин осудил заявление Каллас о возможности запрета выдачи виз россиянам

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Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин раскритиковал заявление премьер-министра Эстонии, которая призвала страны Евросоюза прекратить выдавать туристические визы россиянам, сообщает RT.

"Я думаю, что премьеру Эстонии легко рассуждать. Эстония не самая посещаемая нашими туристами страна… А что касается того, что Эстония, или Латвия, или Литва, или, на худой конец, Польша диктуют всей остальной Европе, что можно, а что нельзя, – это просто свидетельство декаданса жизни Европы", – сказал парламентарий.

Он считает, что Эстония, как и другие вышеперечисленные страны, в собственных интересах всегда изображает из себя бойца на передней линии фронта, рассчитывая за счет этого добывать гранты и инвестиции со стороны своих западных союзников.

Затулин добавил, что нет ничего удивительного в том, что они подхватывают любой недружественный жест в адрес граждан России.

"Причем, хочу заметить, что в начале они всячески пытались подчеркнуть, что они не против граждан, не против русских, а против Путина и его команды. Но теперь все маски давно сброшены и речь идет обо всех без исключения", – подчеркнул депутат

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза должны прекратить выдавать россиянам въездные визы. Посещение Европы она назвала привилегией, подчеркнув, что это не право человека. Премьер добавила, что хотя авиасообщение с Россией закрыто, страны Шенгенской зоны выдают визы россиянам, из-за чего бремя несут соседи РФ.

До этого министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что страна предложит европейским странам закрыть въезд для россиян. Он подчеркнул, что Таллин уже прекратил выдачу россиянам новых виз, однако они продолжают прибывать в Эстонию по визам, полученным в других государствах Шенгенской зоны. В связи с этим политик призывает к общеевропейским ограничениям.

