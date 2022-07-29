Эстония внесет предложение закрыть европейские границы для россиян

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Эстония предложит европейским странам закрыть въезд для россиян, сообщил министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу в эфире радиостанции Vikerraadio.

Он подчеркнул, что Таллин уже прекратил выдачу россиянам новых виз, однако они продолжают прибывать в Эстонию по визам, полученным в других государствах Шенгенской зоны. В связи с этим политик призывает к общеевропейским ограничениям.

"Для этого в качестве базового правила следует закрыть въезд граждан России в Европу, и Эстония внесет это предложение. В конце августа я встречусь с министрами иностранных дел других стран в Праге и тогда представлю план общеевропейских ограничений", – заявил Рейнсалу.

Министр добавил, что Эстония могла бы применить уже действующее в Латвии правило, которое обязывает въезжающих в страну россиян декларировать на границе, что они осуждают спецоперацию на Украине. Также он призвал аннулировать уже выданные эстонские визы.

Накануне сообщалось, что Эстония прекратила выдачу россиянам временного вида на жительство и виз для обучения. Граждане России и Белорусии могут оформиться на краткосрочную работу только при наличии у них действующей визы, выданной эстонскими властями.

До этого власти Эстонии запретили российской музыкальной группе "Руки вверх!" выступления на территории страны. Министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу также подчеркнул недопустимость на фоне ситуации на Украине туристических и развлекательных путешествий граждан РФ в Эстонию.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

