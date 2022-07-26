Группе "Руки вверх" запретили выступать в Эстонии

26 июля, 20:58
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Власти Эстонии запретили российской музыкальной группе "Руки вверх" выступления на территории страны, сообщает газета Postimees со ссылкой на МИД республики.
"Вчерашнее решение МВД отказать во въезде в Эстонию членам группы "Руки вверх" – единственно правильное", – подчеркнул министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу.
Он также подчеркнул недопустимость на фоне ситуации на Украине туристических и развлекательных путешествий граждан РФ в Эстонию.
В свою очередь, участник группы "Руки вверх" Сергей Жуков выразил сожаление в связи с данным решением.
"Очень сожалею, что жители Эстонии не смогут посетить концерты "Руки вверх" в своей стране. С удовольствием приглашаю всех жителей Эстонии на концерты в России", – сообщил он ТАСС.
Ранее власти Латвии внесли в список нежелательных лиц еще четырех россиян, в том числе певца Филиппа Киркорова и юмориста Евгения Петросяна. Уточнялось, что им запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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