Группе "Руки вверх" запретили выступать в Эстонии

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Власти Эстонии запретили российской музыкальной группе "Руки вверх" выступления на территории страны, сообщает газета Postimees со ссылкой на МИД республики.

"Вчерашнее решение МВД отказать во въезде в Эстонию членам группы "Руки вверх" – единственно правильное", – подчеркнул министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу.

Он также подчеркнул недопустимость на фоне ситуации на Украине туристических и развлекательных путешествий граждан РФ в Эстонию.

В свою очередь, участник группы "Руки вверх" Сергей Жуков выразил сожаление в связи с данным решением.

"Очень сожалею, что жители Эстонии не смогут посетить концерты "Руки вверх" в своей стране. С удовольствием приглашаю всех жителей Эстонии на концерты в России", – сообщил он ТАСС.

Ранее власти Латвии внесли в список нежелательных лиц еще четырех россиян, в том числе певца Филиппа Киркорова и юмориста Евгения Петросяна. Уточнялось, что им запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

