Премьер Эстонии назвала посещение Евросоюза привилегией

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Страны Евросоюза должны прекратить выдавать россиянам въездные визы, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Посещение Европы она назвала привилегией, подчеркнув, что это не право человека. Премьер добавила, что хотя авиасообщение с Россией закрыто, страны Шенгенской зоны выдают визы россиянам, из-за чего бремя несут соседи РФ.

"Пора прекращать туризм из России уже сейчас", – цитирует Каллас РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что страна предложит европейским странам закрыть въезд для россиян. Он подчеркнул, что Таллин уже прекратил выдачу россиянам новых виз, однако они продолжают прибывать в Эстонию по визам, полученным в других государствах Шенгенской зоны. В связи с этим политик призывает к общеевропейским ограничениям.

