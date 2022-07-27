Россиян просят письменно осудить политику РФ для получения "шенгена" – турагент

Фото: depositphotos/Mind-Map
Страны Балтийского региона и Скандинавии начали требовать от россиян письменного осуждения политики РФ в обмен на выдачу шенгенской визы. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала турагент Карина Титова.
"Расписку люди должны писать от руки. Предполагается, что там они поставят подпись свою, число, фамилию, (в подтверждение того. – Прим. ред.) что они против политики нашего государства, что они не отвечают за действия нашего государства, что они за европейское общество, за другие нравы и стандарты", – пояснила она.
По словам Титовой, расписку туристы должны написать своими словами, а затем оставить под ней подпись, однако никаких гарантий получения визы это на самом деле не дает.
"Гарантия только на словах, что ты получишь через пять дней эту визу. Но были случаи, когда визу все равно не давали", – продолжила турагент.
Подобные требования, подчеркивает Титова, незаконны. Существует регламентированный пакет документов, необходимый для получения визы, и никаких расписок в нем не предусмотрено. Кроме того, эти действия нарушают Гражданский кодекс и Конституцию России.
Ранее в МИД РФ допустили прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. В ведомстве считают, что последние действия Запада говорят о высокой вероятности такого шага.
Между тем в ЕС заявили, что подобных решений пока не принималось. В Кремле же пообещали жестко ответить в случае возникновения проблем с европейскими визами у россиян.
В МИД не исключили, что Европа перестанет выдавать россиянам "шенген"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: