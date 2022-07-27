Россиян просят письменно осудить политику РФ для получения "шенгена" – турагент

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Страны Балтийского региона и Скандинавии начали требовать от россиян письменного осуждения политики РФ в обмен на выдачу шенгенской визы. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала турагент Карина Титова.

"Расписку люди должны писать от руки. Предполагается, что там они поставят подпись свою, число, фамилию, (в подтверждение того. – Прим. ред.) что они против политики нашего государства, что они не отвечают за действия нашего государства, что они за европейское общество, за другие нравы и стандарты", – пояснила она.

По словам Титовой, расписку туристы должны написать своими словами, а затем оставить под ней подпись, однако никаких гарантий получения визы это на самом деле не дает.

"Гарантия только на словах, что ты получишь через пять дней эту визу. Но были случаи, когда визу все равно не давали", – продолжила турагент.

Подобные требования, подчеркивает Титова, незаконны. Существует регламентированный пакет документов, необходимый для получения визы, и никаких расписок в нем не предусмотрено. Кроме того, эти действия нарушают Гражданский кодекс и Конституцию России.

Ранее в МИД РФ допустили прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. В ведомстве считают, что последние действия Запада говорят о высокой вероятности такого шага.

Между тем в ЕС заявили, что подобных решений пока не принималось. В Кремле же пообещали жестко ответить в случае возникновения проблем с европейскими визами у россиян.

