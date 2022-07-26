В Кремле пообещали жесткий ответ в случае отказа в шенгенских визах россиянам

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не оставит без ответа отказ россиянам в шенгенских визах, если подобное произойдет.

"Насколько понимаем, пока какого-то, скажем так, применения в прикладном плане это решение не нашло. Будем надеяться, что и не найдет. Но, конечно, любые подобные действия в отношении граждан России повлекут контрмеры и ответную реакцию", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что подобное развитие событий нельзя исключать.

"Еще раз повторяю: все-таки хочется надеяться на лучшее, на хоть небольшую долю сохранения трезвости мышления у наших оппонентов", – заявил он.

Песков подчеркнул, что западные страны буквально состязаются в принятии антироссийских и недружественных по отношению к России ограничений.

"И по мере этого, конечно, принимаются все более нерациональные, неразумные и труднообъяснимые решения", – добавил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что визовые центры Испании, Франции и Греции в России закрыли все окна для подачи документов на визы в июле. Как отметила гендиректор турфирмы "Да Турс" Лилия Феоктистова, в испанском визовом центре количество мест ограничено до 500–600 в день, из них 300 приходится на Москву.

По словам директора туроператора "Пантеон" Анатолия Гаркушина, в консульстве Греции действует ограничение на прием документов в 150 паспортов в день, при этом на июль квота уже закрыта, а на август откроется в скором времени.

Директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что свободные окна на получение французской визы есть только на август.

