В АТОР сообщили о высоком спросе среди россиян на визы в Финляндию

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Уже фиксируется высокий спрос россиян на визы в Финляндию в связи с открытием границ РФ и снятием коронавирусных ограничений. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По ее словам, в Петербурге подать документы на получение визы можно только во второй половине августа.

При этом она отметила, что если сравнивать с количеством выдаваемых виз в 2019 году, то до ажиотажа еще далеко. Ломидзе добавила, что с 15 июля станет доступной и Эстония, в которую можно будет попасть через Финляндию.

Она также рассказала и о налаживании организованного туризма в Европу. По ее словам, сейчас многие туристы чаще прибегают к туроператором, но при этом билеты покупают самостоятельно.

"Конечно, это не миллионы, как было в 2019 году, и даже не сотни тысяч, но это довольно значимый кусочек рынка на данный момент", – заключила Ломидзе.

Ранее сообщалось, что туристический маршрут по местам поездок Владимира Путина запустили в Хакасии. Работа в рамках проекта велась также Тывой и Красноярским краем в сотрудничестве с Ростуризмом. Маршрут подготовил региональный туристический оператор "Дискавери".

