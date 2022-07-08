Туристический маршрут по местам отдыха Путина запустили в Хакасии

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Туристический маршрут по местам поездок Владимира Путина запустили в Хакасии. Работа в рамках проекта велась также Тывой и Красноярским краем в сотрудничестве с Ростуризмом, сообщил глава Хакасии Валентин Коновалов в своем телеграм-канале.

"Сегодня на Саяно-Шушенской ГЭС мы подписали трехстороннее соглашение, в рамках которого запускается национальный туристический маршрут "Сибирские каникулы". <...> Благодарю Зарину Валерьевну Догузову за оказанную помощь в проработке этого маршрута", – отметил Коновалов.

Маршрут подготовил региональный туристический оператор "Дискавери". По словам руководства республики, места маршрута должны были соответствовать целому ряду требований, чтобы получить статус "национальный".

Ожидается, что Хакасия вместе с соседними регионами будет проводить совместные инфотуры, принимать участие в туристических выставках и ярмарках.

Первые национальные туристические маршруты по местам отдыха Владимира Путина представила на ПМЭФ руководитель Ростуризма Зарина Догузова. "Сибирские каникулы" она назвала особенным и не имеющим аналогов маршрутом.

Догузова отметила, что маршрут продолжительностью восемь дней и протяженностью 1 200 километров включает и Саяно-Шушенскую ГЭС.

