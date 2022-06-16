Ростуризм представил туристические маршруты по местам отдыха Путина

Фото: ТАСС/Алексей Никольский
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова представила на ПМЭФ первые национальные туристические маршруты по местам отдыха Владимира Путина.
Один из маршрутов, который пройдет через Красноярский край, Хакасию и Тыву, получил название "Сибирские каникулы". Догузова назвала его особенным и не имеющим аналогов.
"В нем соединились и невероятно красивая природа, и очень яркая этника сибирских народов, уникальные артефакты – золото скифов, грандиозные усыпальницы вождей доисторических царств Среднего Енисея, культовые места буддизма в Тыве и многое-многое другое", – поведала глава Ростуризма.
Она отметила, что маршрут продолжительностью восемь дней и протяженностью 1 200 километров включается в себя и Саяно-Шушенскую ГЭС. По ее словам, первые туристы воспользуются "Сибирскими каникулами" в июле.
Догузова также представила маршруты между Санкт-Петербургом и Москвой ("Государева дорога"), по Самарской области ("Жигулевские выходные"), Кемеровской области ("Кузбасс – огонь в сердце"), Сахалину ("Здесь начинается день").
"Наш новый проект – это прежде всего туристические маршруты по самым красивым местам нашей страны, в которых объединены культурно-исторические, природные, этнографические, гастрономические и другие впечатления, с которыми важно познакомиться каждому россиянину. При этом такие маршруты должны быть продуманы логистически, безопасны, комфортны и соответствовать запросам современного туриста", – подчеркнула Догузова.
Она добавила, что каждый маршрут продолжат развивать и после запуска. По ее словам, в этом году на все находящиеся в разработке маршруты выделили 1,2 миллиарда рублей, а в следующем – 3,1 миллиарда рублей.
Догузова заявила, что сеть таких путей появится во всех федеральных округах к 2024 году. В настоящее время в работе находятся 24 маршрута.
Ранее Догузова заявила, что следует побыстрее запустить единую электронную визу для 52 государств. Она пояснила, что препятствий этому в настоящий момент нет.
До этого стало известно, что Ростуризм запускает программу по созданию некапитальных экоотелей. Ее, по словам главы ведомства, планируется распространить на всю страну.
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