Песков рассказал о планах Путина на отпуск

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Владимир Путин пока не планирует брать отпуск, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, пока об этом речь не идет", – сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС о планах главы российского государства на отдых.

Осенью 2021 года Путин провел отпуск с палатками в Сибири. Известно, что во время отдыха президент встретил маралов. Как признался российский лидер, животные поразили его огромными размерами.

Во время отдыха Путина сопровождал министр обороны Сергей Шойгу. Вместе они ловили рыбу, ходили по тайге и горам, ездили на вездеходе и катере.

