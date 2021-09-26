Путин заночевал в палатке на отдыхе в Сибири

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Владимир Путин провел отдых с палатками в Сибири. Кадры с места показал в эфире телеканал "Россия-24".

Известно, что во время отдыха президент встретил маралов. Как признался Путин, животные поразили его огромными размерами.

"Я таких еще не видел! Хорошо, что в нас не въехали, чуть нас не сбили!" – сказал Путин.

Кроме того, глава государства поразился скорости маралов.

"Вот им на Олимпийских играх выступать, равных бы не было никого", – пошутил президент.

Во время отдыха Путина сопровождал министр обороны Сергей Шойгу. Вместе они ловили рыбу, ходили по тайге и горам, ездили на вездеходе и катере.

Позднее группа остановилась на ночлег с палатками в тайге. Шойгу заглянул в палатку к Путину и оценил простор временного жилища президента.

"Надо лучше работать", – посмеялся глава государства.

После этого глава Минобороны удивился наличию камина в палатке президента. В свою очередь, Путин предложил Шойгу зайти внутрь.

"А что, у огонька посидеть. <...> Хорошо придумали", – заключил министр обороны.

Ранее пресс-секретаря президента Дмитрий Песков сообщал об отдыхе главы государства в компании министра обороны. При этом он отказался уточнять точное местонахождение главы государства.