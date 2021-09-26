Путин заночевал в палатке на отдыхе в Сибири

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
Владимир Путин провел отдых с палатками в Сибири. Кадры с места показал в эфире телеканал "Россия-24".
Известно, что во время отдыха президент встретил маралов. Как признался Путин, животные поразили его огромными размерами.
"Я таких еще не видел! Хорошо, что в нас не въехали, чуть нас не сбили!" – сказал Путин.
Кроме того, глава государства поразился скорости маралов.
"Вот им на Олимпийских играх выступать, равных бы не было никого", – пошутил президент.
Во время отдыха Путина сопровождал министр обороны Сергей Шойгу. Вместе они ловили рыбу, ходили по тайге и горам, ездили на вездеходе и катере.
Позднее группа остановилась на ночлег с палатками в тайге. Шойгу заглянул в палатку к Путину и оценил простор временного жилища президента.
"Надо лучше работать", – посмеялся глава государства.
После этого глава Минобороны удивился наличию камина в палатке президента. В свою очередь, Путин предложил Шойгу зайти внутрь.
"А что, у огонька посидеть. <...> Хорошо придумали", – заключил министр обороны.
Ранее пресс-секретаря президента Дмитрий Песков сообщал об отдыхе главы государства в компании министра обороны. При этом он отказался уточнять точное местонахождение главы государства.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: