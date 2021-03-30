Песков назвал главное хобби Путина

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чтение главным хобби Владимира Путина, сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам представителя Кремля, предпочтение российский лидер отдает исторической литературе и мемуарам. Помимо этого, Путин читает газеты, смотрит телеканалы на иностранных языках и несколько раз в неделю занимается английским языком.

Песков добавил, что президент выписывает газеты – они приходят к нему и в Кремль, и в Ново-Огарево.

"Они у него всегда в самолете, когда он куда-то летит. Поэтому он достаточно часто их просматривает. И, помимо этого, он еще получает дайджесты прессы", – сказал пресс-секретарь.

Он также поделился, что иногда Путин смотрит немецкие телеканалы, а также каналы на английском языке.

Ранее Песков прокомментировал возросший спрос на охотничьи костюмы "как у Путина". Перед этим пресс-служба Кремля распространила кадры с отдыха президента и министра обороны Сергея Шойгу, где они были одеты в одинаковые костюмы из овчины.