Песков рассказал о самочувствии Путина после вакцинации от COVID-19

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Владимир Путин после вакцинации от COVID-19 чувствует себя хорошо, побочных явлений не было, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Чувствует себя хорошо, и, насколько мне известно, никаких побочных явлений у него не было", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Российский лидер привился от коронавирусной инфекции 23 марта. Песков рассказывал, что Путину сделали первый укол двухфазной отечественной вакцины против COVID-19, второй произведут приблизительно через три недели.

Песков при этом не уточнил, какой именно препарат выбрал Путин, отметив, что это знает только он и его врач.

До этого представитель Кремля предупредил журналистов, что президент не является сторонником публичной вакцинации и не планирует делать прививку на камеру.