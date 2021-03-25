Путин заявил, что изучит эффект от своей прививки и будет расширять географию поездок

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Владимир Путин заявил, что изучит эффект от своей прививки от коронавируса. Глава государства также добавил, что после выработки антител будет расширять географию своих поездок.

"Сейчас посмотрим, какие титры и когда возникнут, и буду расширять географию посещения различных объектов, в том числе объектов культуры, библиотек", – отметил президент в ходе встречи с лауреатами премий в области культуры и искусства.

Российский лидер привился от коронавирусной инфекции 23 марта. Дмитрий Песков рассказал, что Путину сделали первый укол двухфазной отечественной вакцины против COVID-19, второй произведут приблизительно через три недели.

Пресс-секретарь при этом не уточнил, какой именно препарат выбрал Путин, отметив, что это знает только он и его врач.

До этого представитель Кремля предупредил журналистов, что Владимир Путин не является сторонником публичной вакцинации и не планирует делать прививку на камеру.