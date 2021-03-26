Песков прокомментировал возросший спрос на охотничьи костюмы, как у Путина

Фото: kremlin.ru
Пример президента способствует популяризации отечественных марок, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя возросший спрос на модель охотничьего костюма из овчины, как у Владимира Путина.
Песков добавил, что не знает, где именно была приобретена дубленка главы государства, в которой тот отдыхал в тайге, так как не занимается гардеробом президента. Также он выразил сомнения, что сейчас подходящий сезон для ношения подобной одежды.
"Не думаю, что сейчас уже правильный сезон для ношения дубленки, хотя, наверное, в Сибири, в тайге ее по-прежнему можно надевать – там очень холодно", – сказал Песков.
Директор санкт-петербургской Мастерской кожи и меха Евгения Морозова рассказала РИА Новости, что в ее ателье 3,5 года назад была изготовлена партия похожих костюмов для частного клиента. Она уточнила, что стоимость подобного костюма – 150 тысяч рублей.
Ранее пресс-служба Кремля распространила кадры с отдыха Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу, где они были одеты в одинаковые костюмы из овчины. На кадрах запечатлено, как глава государства в компании министра обороны совершил пешую прогулку по тайге, а также проехал на вездеходе. Машиной управлял сам Путин.
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