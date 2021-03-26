Путин рассказал, как упал с лошади

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Владимир Путин рассказал, как учился ездить на лошади. Этим он поделился во время заседания наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей".

По словам главы государства, во время тренировки животное встало барьером и президент сделал кульбит. Он попросил оператора, который снимал занятия, сохранить это видео. Однако тот ответил, что немедленно сотрет ролик.

Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что при падении боли не почувствовал, так как внизу были опилки.

"Слава богу, там мягко было, опилки, комфортно падать", – рассказал президент.

Ранее Владимир Путин рассказал, что в Латвии из-за коронавируса умер один из его бывших коллег. Он подчеркнул, что в главном латвийском инфекционном центре пациентам не могут определить реальный уровень поражения легких. Дело в том, что в медучреждении нет аппарата МРТ, а есть только старая техника для проведения рентгенографии.