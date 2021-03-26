Путин рассказал о смерти бывшего коллеги в Латвии от коронавируса

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин, выступая на заседании наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей", рассказал, что в Латвии умер один из его бывших коллег из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
"Просто не могу не сказать, потому что меня лично это затронуло. Один мой очень хороший знакомый, мой коллега бывший, жил в Латвии практически всю жизнь, он заболел ковидом", – сказал президент.
Он подчеркнул, что в главном латвийском инфекционном центре пациентам не могут определить реальный уровень поражения легких. Дело в том, что в медучреждении нет аппарата МРТ, а есть только старая техника для проведения рентгенографии.
"Лекарств нет, ничего нет. Говорят: "Мы в очереди стоим, нам обещали, но пока нет". Предложили вывезти его в Москву. Сделали все, чтобы вывезти его. Не смогли. Человек умер", – добавил Путин.
Он заключил, что данный случай демонстрирует уровень здравоохранения в определенных странах.
Ранее глава государства сообщил, что руководство системы здравоохранения в России отвечает уровню сегодняшнего дня. Президент подчеркнул, что результаты России превосходят результаты многих стран, которые претендуют на звание государств с развитыми системами здравоохранения.
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