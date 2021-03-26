Система здравоохранения в РФ отвечает уровню сегодняшнего дня – Путин

Фото: kremlin.ru
Руководство системы здравоохранения в России отвечает уровню сегодняшнего дня, заявил Владимир Путин на заседании наблюдательного совета "АНО Россия – страна возможностей".
"Если бы у нас среди руководства среднего и высшего звена, ну и главным образом среднего звена, люди были бы не готовы к тому уровню ответственности, на котором они находятся, у нас не было бы такого результата в борьбе с COVID-19. Средний, высокий уровень руководства системы здравоохранения России отвечает требованиям сегодняшнего дня", – прокомментировал Путин.
Президент подчеркнул, что результаты России превосходят результаты многих стран, которые претендуют на звание государств с развитыми системами здравоохранения.
Ранее в ВОЗ отметили, что российские власти установили высокую планку координации мер по борьбе с распространением коронавируса на всех уровнях.
Также сообщалось, что ситуация с вакцинацией от коронавирусной инфекции в РФ находится под контролем.
При этом в Минздраве РФ заявили, что все три российские вакцины от коронавируса являются одинаково эффективными. Это значит, что ждать определенную из них нет смысла.
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