В ВОЗ высоко оценили меры, которые принимаются в РФ для борьбы с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Российские власти установили высокую планку координации мер по борьбе с распространением коронавируса на всех уровнях, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Об этом сообщает ТАСС.

"Россия установила самую высокую планку координации мер на всех уровнях: политическом, техническом, эпидемиологическом, социальном. Еще двумя критическими элементами были способность быстро увеличить уровень тестирования, действительно очень массового, и второе – система здравоохранения, быстрый рост числа больничных мест", – сказал Клюге.

Он отметил, что Россия обеспечила поддержку работников системы здравоохранения и их семей, в том числе социальное страхование для медиков, которые заболели, осуществляя помощь пациентам с коронавирусом. Однако, по словам Клюге, некоторые механизмы можно было реализовать лучше.

"Каждая страна, каждая организация, включая ВОЗ, сделали что-то хорошо, а что-то могло было быть сделано лучше. То, что каждая страна региона могла бы улучшить, – это усилить первичное звено системы здравоохранения. Потому что мы не сможем выиграть битву в больницах, нужно эту борьбу изгнать из больниц", – заявил он.

Также Клюге выразил благодарность российскому правительству за проявление международной солидарности в борьбе с пандемией.

"Я много езжу, и во многих странах министры, премьер-министры рассказывают мне, что получили помощь от РФ – вакцину или предметы личной защиты. Это очень важно. Потому что мы говорим о солидарности, но нужно, чтобы страны проявляли ее", – полагает директор бюро.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что ситуация с вакцинацией от коронавирусной инфекции в РФ находится под контролем. Она отметила, что количество заражений коронавирусом в России постоянно снижается, а в Европе вновь наблюдается подъем. Так, многие страны ЕС возвращаются к локдауну и различным ограничениям.