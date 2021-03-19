В ВОЗ посоветовали россиянам воздержаться от путешествий весной

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович посоветовала гражданам, которые не сделали прививку от коронавирусной инфекции, воздержаться от весенних путешествий. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, на сегодняшний день путешествие является самым большим риском, которому человек может сам себя подвергнуть.
Вуйнович пояснила, что в поездке человек контактирует с другими людьми, многие из которых, возможно, являются бессимптомными носителями COVID-19.
"Если же поездка необходима, все время надо держать в уме, что ваш невидимый враг, вирус, все время рядом. Соблюдайте дистанцию, тщательно мойте руки, а если у вас появился любой симптом [коронавируса], например температура, не нужно никуда выходить, оставайтесь дома", – сказала представитель ВОЗ в РФ.
До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала гражданам провести майские праздники на территории своей страны. В то же время Попова подчеркнула, что шансы на открытие границ с теми странами, куда россияне не могут попасть сегодня, не сокращаются.
Также в Роспотребнадзоре заявляли, что в России пока не будут отменять масочный режим. Несмотря на снижение заболеваемости, в некоторых регионах страны есть риски из-за возвращающихся из-за рубежа, отмечали специалисты. Кроме того, под угрозой население старшего возраста, для которого постепенно отменяют режим самоизоляции.
Попова заявила, что ситуация с COVID-19 в России стабилизируется
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