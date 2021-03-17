Попова порекомендовала провести майские праздники внутри страны

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Россиянам порекомендовали провести майские праздники на территории своей страны. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мне кажется, планируя свои праздничные дни майские, или отпуска у кого-то сейчас, лучше все-таки их провести внутри страны", – сказала она в эфире телеканала "Россия 1".
В то же время Попова подчеркнула, что шансы на открытие границ с теми странами, куда россияне не могут попасть сегодня, не сокращаются.
"Нет, пока ничего не сокращается, но для того чтобы сберечь свое здоровье, лучше оставаться внутри страны", – пояснила она.
Помимо этого, глава Роспотребнадзора указала на то, что по всей стране постепенно отменяют антиковидные ограничения.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что статистика по новым случаям коронавируса и выздоровлениям позволяет снимать введенные из-за пандемии ограничения.
При этом в Роспотребнадзоре заявляли, что в России пока не будут отменять масочный режим. Несмотря на снижение заболеваемости, в некоторых регионах страны есть риски из-за возвращающихся из-за рубежа. Кроме того, под угрозой население старшего возраста, для которого постепенно отменяют режим самоизоляции.
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