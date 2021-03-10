Попова заявила, что отказываться от масочного режима в РФ пока нельзя

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, несмотря на снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, отменять масочный режим в РФ пока нельзя.
"Сегодня нет оснований для того, чтобы расслабляться, требования остаются, масочный режим остается, безусловно", – сказала Попова в ходе заседания думского комитета по охране здоровья.
По ее словам, на данный момент есть определенные риски, связанные с возвращением россиян из других стран после праздников, а также с тем, что в некоторых субъектах РФ снимают запреты на перемещение и отменяют режим самоизоляции для людей старше 65 лет.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, сколько россиян обладают иммунитетом к COVID-19. Всего с начала пандемии в РФ переболели коронавирусом около 4,2 миллиона человек. К этой сумме прибавили 20–30% тех, кто перенес COVID-19 в бессимптомной форме и не обращался к медикам, а также четыре миллиона граждан, прошедших вакцинацию.
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