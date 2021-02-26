Эпидемиолог заявил, что коронавирус может стать сезонным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В будущем коронавирус может стать дополнительным компонентом сезонных заболеваний. Такой прогноз сделал главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико, сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, коронавирусная инфекция будет активизироваться в определенные периоды года, становясь "одним из этиологических агентов сезонных болезней".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, заявила, что Россия справляется с пандемией значительно лучше, чем большинство зарубежных стран. По ее словам, это результат российских ученых и практиков.

Ранее сообщалось, что власти Москвы надеются к лету минимизировать ограничения из-за COVID-19. Отмечается, что снятие ограничений по передвижению позволит гостиничному бизнесу и культурно-массовой сфере вернуться на прежние показатели.