Собянин допустил смягчение ограничений по COVID-19 для москвичей старше 65 лет

25 февраля, 21:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Транспортные ограничения для жителей столицы старше 65 лет, которые ввели в Москве из-за COVID-19, могут стать рекомендательными. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил Сергей Собянин.
"Вы знаете, почему мы это сделали: люди с хроническими заболеваниями, люди старшего поколения – это как раз группа риска, которая очень тяжело переживает эту болезнь, многие оказываются в больницах в тяжелом состоянии, и, конечно, наша задача – как можно лучше оградить этих людей от общения в период пандемии", – сообщил мэр Москвы.
По словам градоначальника, с учетом снижения роста заболеваемости COVID-19 ряд ограничений, в том числе по использованию транспорта, можно будет перевести в рекомендацию.
При этом Собянин подчеркнул, что человек, ощущающий, что находится в группе риска, сможет сам принять решение о поездке в общественном транспорте.
Также мэр сообщил, что в столице наблюдается тренд на снижение заболеваемости коронавирусом. При этом, по его словам, количество заболевших еще достаточно приличное. Каждый день в больницы поступают около 500–600 человек с COVID-19.
Ранее столичные власти выразили надежду, что к лету удастся снять часть коронавирусных ограничений, если позволит эпидемиологическая ситуация.
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