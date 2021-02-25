Власти Москвы надеются к лету минимизировать ограничения из-за COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Столичные власти надеются, что к лету удастся снять часть коронавирусных ограничений, если позволит эпидемиологическая ситуация. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Мы надеемся, что при соблюдении, сохранении текущей ситуации с распространением коронавируса нам удастся к лету прийти к минимальным ограничениям, которые могут остаться", – заявил Ефимов в эфире канала "Россия 24".
Он отметил, что снятие ограничений по передвижению позволит гостиничному бизнесу и культурно-массовой сфере вернуться на прежние показатели.
Ранее Сергей Собянин заявил, что основные ограничения из-за COVID-19 могут снять в Москве к маю, в том случае, если тренд на снижение заболеваемости сохранится. Мэр также отметил, что построенные временные госпитали специально для пациентов с коронавирусом будут продолжать функционировать и дальше.
Также Собянин отметил, что эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в Москве демонстрирует постоянное улучшение. Он выразил надежду, что ближе к лету ситуация с коронавирусом в России должна стабилизироваться.
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