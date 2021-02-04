Собянин выразил надежду, что ситуация с COVID-19 в России улучшится к лету

19:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сергей Собянин выразил надежду, что ближе к лету ситуация с коронавирусом в России должна стабилизироваться.
"Я думаю, что планы на лето будут зависеть не только от нас. Думаю, что в России все будет более нормально к лету, а как будет в других странах – я не знаю", – заявил мэр Москвы в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее Собянин отметил, что эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в Москве демонстрирует постоянное улучшение. По словам градоначальника, несмотря на активное общение в новогодние праздники, ситуация с COVID-19 демонстрирует положительную динамику, и эта динамика сохраняется.
До этого Владимир Путин заявлял о постепенном отступлении пандемии коронавируса в России. Глава государства отмечал, что в РФ показатели по летальности в целом удовлетворительные в сравнении с другими странами. Он также подчеркивал, что расслабляться в данной ситуации пока преждевременно, нужно действовать аккуратно, помогать гражданам и экономике.
По мнению сотрудника Центра имени Гамалеи Феликса Ершова, пандемия коронавируса постепенно подходит к своему завершению. Он предположил, что ограничения из-за COVID-19 в России могут быть сняты уже к лету.
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