В России выявили 16 714 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В России за последние сутки зафиксировали 16 714 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили в Оперативном штабе по ситуации с COVID-19. Без клинических проявлений заболевание было выявлено у 1 704 (10,2%) пациентов.

На Москву пришлось 2 095 случаев, на Санкт-Петербург – 1 571, на Московскую область – 831, на Нижегородскую область – 471, на Воронежскую область – 371, на Ростовскую область – 363, на Свердловскую область – 341, на Самарскую область – 300, на Красноярский край – 292, на Вологодскую область – 282, на Пермский край – 279, на Челябинскую область – 273, на Иркутскую область – 263, на Хабаровский край – 251, на Саратовскую область – 243.

Всего в РФ зарегистрировано 3 917 918 случаев (+0,43%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Тыва – 0,06%, Ямало-Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области, Сахалинской области, Москве, Костромской области – 0,2%, в Республике Хакасия, Республике Ингушетия, Магаданской области, Чеченской Республике, Республике Дагестан, Республике Саха (Якутия), Республике Адыгея, Республике Алтай, Томской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Ненецком автономном округе, Кемеровской области, Псковской области – 0,3%.

За последние сутки подтверждена 521 смерть, за все время по стране умерли 75 205 человек. За минувшие 24 часа излечились 24 546 человек, за все время по стране – 3 389 913.

Ранее заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что в Москве и еще в 18 регионах РФ наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом.

Она подчеркнула, что в целом более чем в 60 субъектах РФ отмечается стабилизация эпидемиологического процесса.