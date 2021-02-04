Названы три причины устойчивости некоторых людей к COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский представил причины того, что некоторые люди не заболевают COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.
"При коронавирусной инфекции таких людей гораздо больше. Однозначно сделать вывод, по какой причине они невосприимчивы, – это еще на этапе научной дискуссии", – заявил специалист.
По словам эксперта, такое возможно в том случае, если человек уже перенес заболевание другим коронавирусом или вирусной инфекцией. Кроме того, фактором защиты выступает и местный иммунитет.
Вознесенский отметил, что необходимо обращать внимание на наличие антител в организме человека – их наличие прямо указывает на контакт с болезнью. Вместе с тем, бывают и случаи обычной невосприимчивости к болезням.
В Роспотребнадзоре накануне заявили о снижении заболеваемости коронавирусом в ряде регионов РФ. Среди названных 19 субъектов есть и Москва. По словам заместителя директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонины Плоскиревой, более чем в 60 регионах эпидситуация стабилизируется.
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