Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

21:02

В РФПИ допустили, что "Спутник V" могут одобрить к применению в ЕС в феврале – марте

медицина за рубежом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" может быть одобрена к применению в странах Европейского союза в феврале – марте. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Мы подали документы на одобрение в Европейскую медицинскую ассоциацию, которая является европейским регулятором, и этот процесс рассмотрения, я думаю, может занять февраль, может, начало марта, но на такое одобрение мы подали", – сказал Дмитриев.

Ранее вакцине "Спутник V" выдали регистрационное удостоверение в Никарагуа. Эта страна стала 18-й в мире, которая одобрила применение российского препарата. Использовать вакцину "Спутник V" могут в том числе в Армении, Белоруссии, Аргентине, Боливии.

Препарат также зарегистрирован в Парагвае, Венгрии, ОАЭ, Алжире, Венесуэле и некоторых других странах. В скором времени "Спутник V" могут зарегистрировать более чем в 25 странах.

The Lancet опубликовал итоги третьей фазы исследований вакцины "Спутник V"

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать