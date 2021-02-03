В РФПИ допустили, что "Спутник V" могут одобрить к применению в ЕС в феврале – марте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" может быть одобрена к применению в странах Европейского союза в феврале – марте. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Мы подали документы на одобрение в Европейскую медицинскую ассоциацию, которая является европейским регулятором, и этот процесс рассмотрения, я думаю, может занять февраль, может, начало марта, но на такое одобрение мы подали", – сказал Дмитриев.

Ранее вакцине "Спутник V" выдали регистрационное удостоверение в Никарагуа. Эта страна стала 18-й в мире, которая одобрила применение российского препарата. Использовать вакцину "Спутник V" могут в том числе в Армении, Белоруссии, Аргентине, Боливии.

Препарат также зарегистрирован в Парагвае, Венгрии, ОАЭ, Алжире, Венесуэле и некоторых других странах. В скором времени "Спутник V" могут зарегистрировать более чем в 25 странах.

