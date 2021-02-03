Ученые нашли эффективный препарат против COVID-19

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Ученые нашли препарат, который эффективнее других лечит пациентов от коронавирусной инфекции COVID-19. Исследование было опубликовано в журнале Viruses.

Известно, что работу по поиску нужного препарата провели специалисты из Ноттингемского университета, Агентства по охране здоровья животных и растений и Института здоровья животных Пирбрайта. В исследовании также приняли участие ученые из Китайского сельскохозяйственного университета.

Эксперты выяснили, что противовирусный препарат широкого спектра действия тапсигаргин является эффективным средством против коронавируса SARS-CoV-2. До этого препарат применялся только для лечения трех основных типов респираторных вирусов человека: "простудных" коронавирусов, респираторно-синцитиального вируса (RSV) и вируса гриппа А.

Ученые подчеркнули, что тапсигаргин весьма перспективен для борьбы против COVID-19. Препарат эффективен как при заболевании, так и для профилактики.

Тапсигаргин является противовирусным препаратам нового поколения, который способен побороть даже комплексные инфекции. Специалисты поясняют, что лекарство воздействует на иммунную систему.

Сообщается, что тапсигаргин предотвращает репликацию вируса в клетках в течение как минимум 48 часов. Препарат удобен для применения и стабилен в кислой среде желудка. Кроме того, лекарство помогает и людям, и домашним животным.

"Текущая пандемия подчеркивает необходимость в эффективных противовирусных препаратах для лечения активных инфекций, а также в вакцинах для предотвращения инфекции", – рассказал руководитель исследования профессор Чан Кин-Чоу из Школы ветеринарной медицины и наук, биологических наук, фармации, медицины и химии.

Ученый заявил, что будущие пандемии могут иметь животное происхождение. В этом случае тапсигаргин станет основным средством против инфекций.

Ранее американские ученые выявили клетки, которые помогают человеческому иммунитету в борьбе с COVID-19. Удалось установить, что Т-клетки способны инициировать физиологический ответ на заражение коронавирусом.