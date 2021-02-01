Найдены клетки, помогающие в борьбе с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Группа американских ученых выявила специфичные клетки, которые помогают человеческому иммунитету в борьбе с COVID-19. Об этом сообщается на сервере препринтов medRxiv.
Исследователи из Института Гладстона и Калифорнийского университета в Сан-Франциско провели эксперимент на 48 образцах крови от 34 человек, ранее заразившихся коронавирусом. Выяснилось, что уникальные вирусоспецифичные Т-клетки способны инициировать физиологический ответ на заражение COVID-19.
Данный процесс определяется как гомеостатическая пролиферация. В результате физиологических изменений распознаются инфицированные вирусом клетки и непосредственно генерируют специфические антитела. Именно на них направлено действие вакцин.
В дальнейшем для развития полученной информации ученым потребуется дополнительное исследование, которое поможет доказать причинно-следственный эффект от работы выявленных Т-клеток.
Ранее коллектив испанских ученых опубликовал статью, в которой определялись новые симптомы заражения коронавирусом. По мнению исследователей, следует провериться при появлении необычных шишек на языке, а также учесть скрежетание зубами.
В России продолжается массовая вакцинация от COVID-19
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